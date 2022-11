Une meilleure compréhension sur le terrain

Les attaques terroristes au Togo et dans la région ont suscité un éveil de conscience chez tous les citoyens. Une sorte d’union sacrée face à l’extrémisme.

A kémérida, dans la Préfecture de la Binah, le dialogue et la coexistence passent par le football.

Le tournoi international de l’amitié a été lancé en août dernier. Il a rassemble 24 équipes du Bénin et du Togo. Son objectif est de créer un espace de brassage, d’échanges et de fraternité afin de renforcer les liens de solidarité et d’amitié .

‘Fédérer pour une jeunesse résiliente face à l’extrémisme violent’, tel est le thème du tournoi.

Cette première édition ‘vise à partager la vision du président Faure Gnassingbé en matière de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent’, expliquent les organisateurs.

La finale a eu lieu le 30 octobre à Kémérida ( préfecture de la Binah). Victoire de Delta FC( Kétao) face à Volcan FCde Partago (Bénin).