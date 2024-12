Une menace pour la sécurité et la tranquillité publique

Le ministère de la Sécurité et de la Protection Civile a réitéré mardi l’interdiction stricte de l’importation, de la vente et de l’usage des pétards ainsi que des feux d’artifice assimilés sur l’ensemble du territoire.

Les pétards et feux d’artifice, souvent utilisés pendant les périodes festives, sont considérés comme dangereux non seulement pour les utilisateurs mais également pour la quiétude des populations.

Malgré les rappels constants des autorités, certains continuent de contourner cette interdiction en important et en commercialisant ces produits.

Tout contrevenant à cette réglementation s’expose à des sanctions sévères.

Des instructions claires ont été données aux forces de sécurité pour saisir les pétards et feux d’artifice illégaux et pour interpeller les contrevenants, qu’ils soient importateurs, commerçants ou utilisateurs.

Ces dispositions ne sont pas nouvelles. Mais un rappel est nécessaire dans un contexte de menace terroriste.