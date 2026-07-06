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Une mesure qui pèse lourd

191 balances électroniques ont été envoyées à dix communes des régions de la Kara, Centrale et des Savanes, dans le cadre d'une initiative portée par la Haute autorité de la qualité et de l'environnement (HAUQE) et l'Agence togolaise de métrologie (ATOMET).

Des équipements anti-fraude © republicoftogo.com

191 balances électroniques ont été envoyées à dix communes des régions de la Kara, Centrale et des Savanes, dans le cadre d'une initiative portée par la Haute autorité de la qualité et de l'environnement (HAUQE) et l'Agence togolaise de métrologie (ATOMET).

Il faut remplacer progressivement les méthodes traditionnelles de pesage par des instruments normalisés conformes aux règlements de l'UEMOA, pour garantir des transactions plus fiables et plus équitables entre vendeurs et acheteurs. Et éviter que les clients se fassent avoir par des commerçants peu scrupuleux. 

« Ces équipements contribueront à promouvoir un commerce transparent, à limiter les pertes financières et à réduire les erreurs de mesurage », a indiqué le ministre en charge de la Promotion des investissements, Arthur Trimua.

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