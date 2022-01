Une nouvelle qui donne le sourire

Vous comptiez vous rendre au bureau lundi après un long week-en de fêtes ? Ce n’est plus la peine.

Le gouvernement a annoncé dimanche que le 3 janvier serait férié, chômé et payé.

Personne ne contestera cette annonce.

‘Cette mesure exceptionnelle vise à permettre à la population (…) de bénéficier d'un temps de repos et de reprendre le service et les activités dans un nouvel élan d’engagement et de vitalité’, indique le communiqué publié par le ministère de la Fonction publique.