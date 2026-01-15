Une plateforme aérienne stratégique

Rubriques

Kanka-Malik Natchaba a officiellement pris ses fonctions mercredi à la tête de la Société Aéroportuaire de Lomé Tokoin (SALT), marquant son retour à la direction d'une institution qu'il connaît bien pour l'avoir déjà dirigée par le passé.

Kanka-Malik Natchaba (G) et Dimini Allahare mercredi à Lomé © DR

Nommé il y a quelques jours, le nouveau directeur général succède au général de Brigade Dimini Allahare, récemment appelé à d'autres fonctions en tant que chef d'État-major général des Forces armées togolaises.

La Société Aéroportuaire de Lomé Tokoin est l'entité chargée de la gestion et de l'exploitation de l'Aéroport International Gnassingbé Eyadema (AIGE), principale plateforme aéroportuaire du Togo. Cette structure joue un rôle stratégique dans le développement économique du pays, assurant la gestion des infrastructures, la coordination des opérations aériennes, l'accueil des passagers et le fret aérien.

Véritable porte d'entrée du Togo sur le monde, l'AIGE s'est progressivement imposé comme un hub régional majeur en Afrique de l'Ouest, facilitant les connexions entre les capitales africaines et les grandes métropoles internationales.

Lors de sa prise de fonction, Kanka-Malik Natchaba a affiché sa détermination à travailler "d'arrache-pied dans un esprit de continuité et de responsabilité" afin de consolider les acquis des trois années de leadership et d'innovation de son prédécesseur.

.Le nouveau directeur général hérite d'une infrastructure en pleine expansion, dont la réputation régionale ne cesse de croître. Parmi les défis qui l'attendent figurent la modernisation continue des installations, l'amélioration de la qualité des services, le renforcement de la compétitivité face à d'autres hubs régionaux, et l'adaptation aux nouvelles normes internationales du transport aérien.

