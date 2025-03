Dans le cadre de l’opération nationale "Zéro Mendiant", récemment initiée par les autorités, la commune Golfe 2 (Lomé) met en place un projet ambitieux pour offrir une seconde chance aux enfants des rues.

Plutôt que de simplement les éloigner des espaces publics, l’initiative vise à les réintégrer dans le système éducatif ou à les orienter vers des centres de formation professionnelle.

Afin de concrétiser cette démarche, la municipalité a annoncé un budget de 25 millions de Fcfa, dont 15 millions financés sur fonds propres.

Ce financement s’étalera sur trois ans et s’inscrit dans le cadre du projet "Soutien éducatif aux enfants de 9 à 14 ans scolarisés et non scolarisés", dont l’objectif est de remettre en école plusieurs dizaines d’enfants errant dans les rues.

Pour le maire, Kodjo Noukafou Konou, ce programme représente une véritable école de la deuxième chance, alignée avec la politique d’inclusion sociale prônée par les pouvoirs publics.

"Golfe 2 est l’une des communes de la capitale où l’on recense un grand nombre d’enfants de rue, notamment autour du marché de Hédzranawoé. Ces enfants sont souvent livrés à eux-mêmes en raison de la pauvreté et du manque de soutien. Par ce projet, nous voulons leur donner une seconde chance pour devenir des citoyens utiles et contribuer au développement du pays," a déclaré l’édile.

Au-delà de la réintégration scolaire et professionnelle, Golfe 2 entend aller plus loin dans son engagement social. Un projet visant à faciliter l’obtention d’actes de naissance et de certificats de nationalité sera lancé dans les prochains jours, afin de permettre aux populations concernées d’accéder plus facilement aux services publics et aux opportunités éducatives.

Cette initiative locale vient renforcer la vision nationale en faveur de la protection et de l’insertion des enfants vulnérables. Elle démontre la volonté des municipalités togolaises d’adapter les grandes orientations politiques aux réalités du terrain, en proposant des solutions concrètes pour améliorer la condition des populations les plus fragiles.