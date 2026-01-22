Rubriques

Tendances:
Société

Une transformation pour une électricité fiable et accessible

Le gouvernement engage une réforme structurelle de la Compagnie énergie électrique du Togo (CEET), fournisseur public d’électricité.

Réforme du fournisseur public © republicoftogo.com

Le gouvernement engage une réforme structurelle de la Compagnie énergie électrique du Togo (CEET), fournisseur public d’électricité.

L’ambition est de doter l’entreprise d’une organisation moderne, agile et performante, capable de répondre efficacement aux attentes croissantes des populations et de l’économie nationale.

Cette refonte vise avant tout le renforcement de la gouvernance et des capacités techniques de la CEET. Un accent particulier sera mis sur l’instauration d’un management transparent et efficace, condition essentielle pour améliorer la qualité du service public et restaurer la confiance des usagers.

Dans les prochains mois, un diagnostic institutionnel et organisationnel complet sera conduit. Il permettra d’identifier les dysfonctionnements, d’évaluer les processus internes et de proposer des solutions adaptées pour optimiser la gestion, les investissements et la performance opérationnelle de l’entreprise.

Au-delà de la réforme interne, l’enjeu est stratégique : garantir une énergie fiable, accessible et de qualité au plus grand nombre.

L’électricité est un levier clé du développement économique, de l’industrialisation, de la création d’emplois et de l’amélioration des conditions de vie. En bâtissant une CEET plus solide et plus efficace, le Togo entend accélérer l’accès universel à l’énergie et accompagner durablement sa croissance.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

La délivrance des titres fonciers est toujours trop lente

La délivrance des titres fonciers est toujours trop lente

Malgré les réformes engagées, l’obtention d’un titre foncier reste un parcours long et coûteux. Les délais peuvent atteindre deux ans, voire jusqu’à sept ans dans certains cas, plongeant de nombreux demandeurs dans l’incertitude.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.