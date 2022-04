Vivre avec les inondations ou partir

De nombreuses bâtisses sont situées dans des zones théoriquement inconstructibles.

Lors des fortes pluies, elles sont régulièrement inondées. Les propriétaires sont informés des risques et ont acheté les maisons en toute connaissance de cause et souvent à prix réduits.

Les pouvoirs publics n’ont pas engagé d’expropriations, mais elles ont invité les habitants à quitter les lieux.

Certains ont décidé des partir pour revenir à la saison sèche. Mais ce n’est pas une situation satisfaisante.

Les autorités municipales réfléchissent à des solutions de relogement définitives.

La tâche est compliquée.