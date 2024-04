Vivre en paix

Le président Faure Gnassingbé a souhaité mercredi une bonne fête de l’Aïd El-Fitr à ses concitoyens de confession musulmane.

L’Aïd marque le fin du mois de jeûne du ramadan.

La cheffe du gouvernement, Victoire Tomégah-Dogbé, a assisté dans la matinée à la grande prière sur le terrain du lycée de Tokoin (Lomé).

A l’approche des élections législatives et régionales, El Hadj Inoussa Bouraïma, le président de l’Union musulmane du Togo (UMT) a appelé les fidèles à être des ambassadeurs de la paix.

‘Nous devons aimer la paix, pratiquer la paix, vivre avec la paix, parler avec la paix, partager avec la paix et même mourir avec la paix’, a-t-il déclaré.

Plusieurs membres du gouvernement assistaient à la prière parmi lesquels Gilbert Bawara, Yawa Kouigan, Christian Trimua, Pacôme Adjourouvi, Kodjo Adédzé, Hodabalo Awaté, Claixte Madjoulba, Damehame Yark et Affoh Atcha-Dédji.

L’Aïd al-Fitr a lieu le premier jour du mois de Shawwal, juste après la fin du Ramadan. Selon la tradition islamique, le Ramadan est le mois pendant lequel le Coran a été révélé au prophète Mohammed. Aïd al-Fitr est donc une célébration qui marque la fin d'une période d'introspection spirituelle et de jeûne.

Aïd al-Fitr n'est pas seulement un moment de joie et de célébration, mais aussi une occasion pour les musulmans de remercier Allah pour la force et la volonté qu'Il leur a données pour accomplir le jeûne du Ramadan. C'est un temps de pardon, de purification spirituelle, de renouvellement de la foi et de fraternité au sein de la communauté musulmane.