Rubriques

Tendances:
Société

Vos données personnelles sont-elles protégées ?

L’Instance de protection des données à caractère personnel (IPDCP) a présenté jeudi une feuille de route destinée à renforcer la souveraineté numérique

Bédiani Béléi © republicoftogo.com

L’Instance de protection des données à caractère personnel (IPDCP) a présenté jeudi une feuille de route destinée à renforcer la souveraineté numérique. 

La stratégie repose sur trois volets.

Le premier est juridique. Le Togo veut non seulement ratifier les conventions internationales sur la protection des données, mais surtout les appliquer. Le pays impose déjà une autorisation préalable pour la collecte de données biométriques à grande échelle et pour le transfert de données hors de la Cédéao.

Le deuxième est technique. Une loi ne sert à rien sans infrastructures. L’objectif est que les données sensibles de l’administration soient hébergées au Togo ou dans un autre pays africain de confiance, plutôt que sur des serveurs situés à l’étranger. Cela suppose d’investir dans un cloud africain capable de fonctionner d’un pays à l’autre.

Le troisième concerne les compétences. Dans les trois prochaines années, le Togo veut former des responsables de la protection des données dans les administrations et les entreprises, ainsi que des juristes et des ingénieurs spécialisés, et sensibiliser l’ensemble de la population.

« Nous ne voulons pas être de simples consommateurs du numérique mondial. Nous voulons être des acteurs qui protègent leurs citoyens tout en restant ouverts à l’innovation utile », a déclaré Bédiani Béléi, président de l’IPDCP.

Pour lui, l’enjeu a changé de nature. « Il y a dix ans, nous parlions de protection des données comme d’une question de vie privée. Aujourd’hui, c’est une question de puissance et de survie des États », a-t-il souligné.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Crise de vocation et crise financière

Crise de vocation et crise financière

Face aux difficultés financières des grands séminaires, la Conférence des évêques du Togo (CET) instaure une contribution annuelle obligatoire des paroisses pour financer la formation la formation des futurs prêtres. Une mesure qui fait suite à l’appel à l’aide lancé en mai dernier.

Adebayor, visage du Togo à l’Expo Belgrade 2027

Adebayor, visage du Togo à l’Expo Belgrade 2027

L’ancien capitaine des Éperviers Emmanuel Shéyi Adebayor portera les couleurs du Togo à l’Expo Belgrade 2027, prévue du 15 mai au 15 août en Serbie. Une manière de miser sur sa notoriété pour mettre en valeur le pays.

La sécurisation foncière est en marche

La sécurisation foncière est en marche

Le Togo a délivré 57 489 titres fonciers entre 2021 et 2025. Leur nombre annuel est passé de 6 248 en 2021 à 13 376 en 2025, soit plus du double en quatre ans, selon les autorités.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.