Vos données personnelles sont-elles protégées ?

L’Instance de protection des données à caractère personnel (IPDCP) a présenté jeudi une feuille de route destinée à renforcer la souveraineté numérique.

La stratégie repose sur trois volets.

Le premier est juridique. Le Togo veut non seulement ratifier les conventions internationales sur la protection des données, mais surtout les appliquer. Le pays impose déjà une autorisation préalable pour la collecte de données biométriques à grande échelle et pour le transfert de données hors de la Cédéao.

Le deuxième est technique. Une loi ne sert à rien sans infrastructures. L’objectif est que les données sensibles de l’administration soient hébergées au Togo ou dans un autre pays africain de confiance, plutôt que sur des serveurs situés à l’étranger. Cela suppose d’investir dans un cloud africain capable de fonctionner d’un pays à l’autre.

Le troisième concerne les compétences. Dans les trois prochaines années, le Togo veut former des responsables de la protection des données dans les administrations et les entreprises, ainsi que des juristes et des ingénieurs spécialisés, et sensibiliser l’ensemble de la population.

« Nous ne voulons pas être de simples consommateurs du numérique mondial. Nous voulons être des acteurs qui protègent leurs citoyens tout en restant ouverts à l’innovation utile », a déclaré Bédiani Béléi, président de l’IPDCP.

Pour lui, l’enjeu a changé de nature. « Il y a dix ans, nous parlions de protection des données comme d’une question de vie privée. Aujourd’hui, c’est une question de puissance et de survie des États », a-t-il souligné.