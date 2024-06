Zener assure la promotion du GPL

La 7e Journée mondiale du GPL se déroule ce vendredi au Togo.

Le GPL (Gaz de Pétrole Liquéfié) est un mélange de gaz hydrocarbonés, principalement du propane et du butane. Utilisé comme carburant pour la cuisson, le chauffage et les véhicules, le GPL est reconnu pour sa propreté et son efficacité énergétique.

La Journée vise à sensibiliser le public aux avantages environnementaux et économiques du GPL, et à promouvoir son utilisation.

Zener s’associe à cet évènement. Cette société fournit des services énergétiques au Togo : stations-services et gaz.