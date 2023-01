2024, c'est demain

Le Togo sera-t-il en mesure d’envoyer une équipe de Badminton aux JO de Paris en 2024 ?

La Fédération en rêve.

Mais la réalité est que le pays ne dispose pas à ce jour de sportifs de haut niveau dans cette discipline olympique contrairement au Ghana, au Sénégal ou à la Côte d’Ivoire.

'Notre objectif est d’avoir des champions olympiques’, a confié lundi Lamidi Eliassoa, secrétaire général de la Fédération togolaise de Badminton.

Il veut multiplier les compétitions locales et identifier de futurs talents.

Ce sport est peu pratiqué au Togo.

Pour mener cette noble mission, la Fédération a un an maximum pour trouver et former des joueurs; c’est très peu.