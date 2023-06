A qui le Tour ?

Comment organiser le Tour cycliste du Togo après la disparition il y a 2 ans de son fondateur, Francis Ducreux.

La Fédération cherche une société capable d’organiser et de financer cet évènement sportif.

‘Les moyens techniques et financiers étaient tous pris à charge par Francis Ducreux et on n’avait jamais pensé à sa succession. Voilà il n’est plus et on de la peine à relancer le Tour’, a confié jeudi Koffi Kpodo, le président de la FTC.

Créé en 1989, le Tour du Togo accueillait des coureurs africains et européens de prestige.