Alexis Vossah : premier contrat pro et premier but en Ligue 1

À seulement 17 ans, le milieu de terrain togolais Alexis Vossah vient de franchir un cap important dans sa carrière en signant son premier contrat professionnel avec le Toulouse FC, pensionnaire de Ligue 1 française.

Formé au centre de formation du TFC, Alexis Vossah a d’abord fait ses classes à Cergy-Pontoise puis à Clairefontaine, avant de rejoindre l’équipe réserve des Violets. Capitaine des U17 la saison dernière, il s’est rapidement imposé comme un joueur majeur grâce à sa maturité technique et sa polyvalence dans l’entrejeu.

Ses performances lors des matchs de préparation estivale ont convaincu ses dirigeants de miser sur lui.

« L’année dernière, il était capitaine des U17 mais il a toujours occupé une place importante dans le groupe. C’est un garçon qui nous a impressionnés par sa maturité technique. Le voir passer professionnel est une vraie réussite », a déclaré Mickaël Delestrez, directeur technique du centre de formation du TFC.

Aligné dès le début de saison, il a disputé ses premières minutes en Ligue 1 contre Nice puis contre le Paris Saint-Germain, face auquel il a même inscrit son premier but. Une entrée remarquée qui confirme le potentiel du jeune milieu.

Au-delà de son avenir en club, cette montée en puissance pourrait profiter à la sélection nationale togolaise. Les Éperviers, en quête de renfort dans l’entrejeu, pourraient très vite compter sur ce nouveau talent formé en France.