Une AEV obligatoire pour les supporters togolais de la CAN

Les ressortissants togolais souhaitant se rendre au Maroc pour assister à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (CAN) devront se conformer à la réglementation mise en place par les autorités du royaume.

À compter de ce jeudi 25 septembre, les voyageurs togolais devront solliciter une Autorisation Électronique de Voyage (AEV) avant de pouvoir assister aux matchs. Cette mesure restera en vigueur tout au long de la compétition, prévue du 21 décembre 2025 au 16 janvier 2026.

La demande, entièrement dématérialisée, pourra être effectuée en ligne via le site du ministère marocain des Affaires étrangères. Selon Royal Air Maroc, transporteur officiel de la CAN, l’autorisation devra être validée au moins quatre jours avant le départ.

Les ressortissants togolais sont déjà exemptés de visas pour le Maroc. Cette nouvelle exigence constitue une mesure de précaution afin de mieux gérer l’afflux de supporters attendu durant la compétition.