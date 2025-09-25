Rubriques

Tendances:
Sport

Une AEV obligatoire pour les supporters togolais de la CAN

Les ressortissants togolais souhaitant se rendre au Maroc pour assister à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (CAN) devront se conformer à la réglementation mise en place par les autorités du royaume.

Fluidifier l'arrivée des supporteurs au Maroc © republicoftogo.com

Les ressortissants togolais souhaitant se rendre au Maroc pour assister à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (CAN) devront se conformer à la réglementation mise en place par les autorités du royaume.

À compter de ce jeudi 25 septembre, les voyageurs togolais devront solliciter une Autorisation Électronique de Voyage (AEV) avant de pouvoir assister aux matchs. Cette mesure restera en vigueur tout au long de la compétition, prévue du 21 décembre 2025 au 16 janvier 2026.

La demande, entièrement dématérialisée, pourra être effectuée en ligne via le site du ministère marocain des Affaires étrangères. Selon Royal Air Maroc, transporteur officiel de la CAN, l’autorisation devra être validée au moins quatre jours avant le départ.

Les ressortissants togolais sont déjà exemptés de visas pour le Maroc. Cette nouvelle exigence constitue une mesure de précaution afin de mieux gérer l’afflux de supporters attendu durant la compétition.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

ASCK : un nul prometteur face à la Renaissance de Berkane

ASCK : un nul prometteur face à la Renaissance de Berkane

L’Association Sportive des Conducteurs de la Kozah (ASCK) a signé une belle performance dimanche au stade de Kégué, en tenant en échec la Renaissance Sportive de Berkane (Maroc) lors du premier tour préliminaire de la Ligue africaine des Champions.

Bienvenue au Bénin

Bienvenue au Bénin

Le stade de Kégué à Lomé devient l’hôte de plusieurs rencontres internationales impliquant des clubs et sélections béninoises.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.