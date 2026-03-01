Rubriques

Tendances:
Sport

ASCK et ASKO confirment leur domination

La 15e journée du championnat national de première division a livré son lot de résultats contrastés ce dimanche, confirmant la hiérarchie en tête tout en réservant quelques satisfactions dans le bas du tableau.

Une journée de contrastes et de surprises

La 15e journée du championnat national de première division a livré son lot de résultats contrastés ce dimanche, confirmant la hiérarchie en tête tout en réservant quelques satisfactions dans le bas du tableau.

Leader du championnat, l'ASCK a poursuivi sa belle dynamique en s'imposant sur la pelouse d'Unisport sur le score de 2-0. Une victoire convaincante qui confirme la régularité des hommes en tête du classement.

Dans le sillage du leader, le dauphin ASKO n'a pas failli. À domicile, les Kara-istes ont arraché une victoire étriquée mais précieuse face à Gbohloe Su (1-0), maintenant ainsi la pression sur l'ASCK.

La bonne nouvelle de la journée vient de l'As Binah, qui a décroché devant son public sa première victoire de la saison aux dépens de l'Étoile Filante (1-0). Un succès libérateur pour une équipe qui attendait ce moment depuis trop longtemps.

Autre satisfaction du jour : l'As OTR a relevé la tête en dominant Semassi dans un duel accroché (2-1). Une victoire importante dans la course au maintien.

Dyto et Entente II d'un côté, Espoir FC et AC Barracuda de l'autre se sont quittés dos à dos sur des scores vierges (0-0). Des points partagés qui n'arrangent personne dans la course aux objectifs.

______

Résultats

Asko 1 - 0 Gbohloe Su
As Binah 1 - 0 Étoile filante
Unisport 0 - 2 Asck
As Tambo 0 - 0 Gomido
Espoir 0 - 0 Ac Barracuda
Dyto 0 - 0 Entente II
As OTR 2 - 1 Semassi

Classement

1-Asck 36 pts (+18)
2-Asko 34 pts (+10)
3-Barracuda 25 pts (+3)
4-Unisport 25 pts (+0)
5-Etoile filante 22 pts (-1)
6-Entente II 18 points (+0)
7-Gbohloe-su 18 points (-1)
8-As Tambo 18 points (-2)
9-Dyto 17 points (-3)
10- Semassi 16 (-3)
11-As OTR 15 points (-5)
12-Espoir Fc 14 points (-6)
13- Gomido 13 points (-6)
14-As Binah 11 points (-6)

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Patrice Neveu : 'Le Togo est une terre de football'

Patrice Neveu : 'Le Togo est une terre de football'

À quelques heures de la signature officielle de son contrat, le nouveau sélectionneur des Éperviers, Patrice Neveu, a affiché ses ambitions avec clarté : redonner au football togolais l'éclat de ses années glorieuses, et particulièrement celui de 2006, quand le Togo avait décroché sa seule qualification en Coupe du monde.

Une tâche exigeante

Une tâche exigeante

Le quotidien Togo Matin, dans sa parution de ce jour, met en lumière l’arrivée de Patrice Neveu à la tête de l’équipe nationale de foot.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.