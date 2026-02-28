Patrice Neveu : 'Le Togo est une terre de football'

À quelques heures de la signature officielle de son contrat, le nouveau sélectionneur des Éperviers, Patrice Neveu, a affiché ses ambitions avec clarté : redonner au football togolais l'éclat de ses années glorieuses, et particulièrement celui de 2006, quand le Togo avait décroché sa seule qualification en Coupe du monde.

« Le Togo est une terre de football. Si les autorités m'ont choisi, c'est qu'elles pensaient que je pouvais ramener l'équipe au niveau qu'elle avait dans ces années fortes », a déclaré le technicien français lors d'une sortie médiatique.

Neveu mise sur trois piliers : rassembler les meilleurs talents, y compris les binationaux évoluant à l'étranger, instaurer une structure rigoureuse et créer un environnement où discipline et plaisir coexistent. « Sans rigueur, il n'y a aucun fonctionnement en harmonie », insiste-t-il.

Le Français préfère construire sur le long terme plutôt que de se focaliser sur des résultats immédiats, comme la prochaine CAN. L'objectif majeur reste de redonner un élan durable aux Éperviers.

Condition sine qua non : le soutien plein et entier de l'État et de la Fédération togolaise de football — le carburant qui a alimenté ses succès dans d'autres pays africains.