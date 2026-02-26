Rubriques

Le Togo accueille deux compétitions internationales de handball

Le Togo s'apprête à vivre un mois d'avril passionnant sur le plan sportif. Le pays accueillera deux compétitions internationales de handball, faisant de Lomé un centre incontournable du sport africain.

La CAN Beach Handball débarque à Lomé © republicoftogo.com

En partenariat avec l'IHF et la Confédération africaine de handball, le Togo organisera d'abord l'IHF Trophy Cadets (U18) & Juniors (U20), réunissant huit nations ouest-africaines dont le Bénin, le Nigeria et le Ghana — une vitrine idéale pour les futurs talents du continent.

Puis du 24 au 27 avril, place à la grande première : la CAN de Beach Handball Seniors. Douze nations, dont l'Algérie, l'Égypte, le Maroc et la Côte d'Ivoire, s'affronteront sur les plages togolaises dans une atmosphère mêlant sport, musique et gastronomie.

Pour la Fédération de handball, l'enjeu dépasse le cadre sportif. Il s'agit de positionner le Togo comme une destination de référence du tourisme sportif africain et d'inspirer une nouvelle génération de handballeurs.

Le quotidien Togo Matin, dans sa parution de ce jour, met en lumière l’arrivée de Patrice Neveu à la tête de l’équipe nationale de foot.

Le nom du nouvel entraîneur des Éperviers est désormais connu. La Fédération Togolaise de Football  (FTF) a officialisé jeudi la nomination du technicien français Patrick Neveu à la tête de la sélection nationale.

