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ASCK trébuche, ASKO relance la course au titre

La 17ème journée du championnat de première division a réservé son lot de surprises ce week-end, bousculant la hiérarchie en tête de tableau.

Rebondissements en série © DR

La 17ème journée du championnat de première division a réservé son lot de surprises ce week-end, bousculant la hiérarchie en tête de tableau.

Principale sensation de la journée : AS Tambo a renversé le leader ASCK (1-0), offrant une opportunité en or à ses poursuivants. 

ASKO n'a pas tardé à en profiter, s'imposant largement face à Dyto FC (3-1) pour relancer sa candidature au titre après sa défaite de la semaine précédente. Les Kondonas réduisent ainsi l'écart en tête du classement.

À Lomé, Étoile Filante a réalisé l'une des meilleures opérations de la journée en dominant Semassi (2-0), confirmant sa montée en puissance. Unisport poursuit également sa bonne dynamique avec une victoire convaincante face à Entente II (2-0).

En revanche, l'AS OTR concède une nouvelle défaite à domicile face à Gomido (0-1),  un revers qui compromet ses ambitions dans la course aux places d'honneur.

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Résultats

As Binah 1 - 0 Barracuda
As OTR 0 - 1 Gomido
Asko 3 -1 Dyto
Unisport 1-0 Entente II
As Tambo 1-0 Asck
Espoir Fc 0-1 Gbohloe Su
Étoile filante 2-0 Semassi

Classement

1-Asck 39 pts (+18)
2-Asko 37 pts (+11)
3-Unisport 29 pts (+1)
4-Etoile filante 25 pts (+2)
5-Barracuda 25 pts (+0)
6-Gboelhoe-su 24 pts (+2)
7-As Tambo 21 pts (-2)
8-Entente II 20 pts (+0)
9-As OTR 18 pts (-3)
10-Dyto 18 pts (-5)
11-Semassi 18 pts (-5)
12- Gomido 17 pts (-5)
13-Espoir Fc 16 pts (-7)
14-As Binah 15 pts (-5)

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