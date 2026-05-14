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Stage de préparation au Maroc

Le sélectionneur des Eperviers, Patrice Neveu,  et son staff ont dévoilé une liste de 29 joueurs pré-convoqués pour le stage de préparation au Maroc, prévu du 29 mai au 9 juin prochain lors de la journée FIFA.

Cap sur la CAN 2027 © republicoftogo.com

Le sélectionneur des Eperviers, Patrice Neveu,  et son staff ont dévoilé une liste de 29 joueurs pré-convoqués pour le stage de préparation au Maroc, prévu du 29 mai au 9 juin prochain lors de la journée FIFA.

Ce rassemblement s'inscrit dans la préparation aux éliminatoires de la CAN 2027. Au programme : matchs amicaux pour évaluer le niveau individuel, travail collectif et renforcement de la cohésion du groupe.

La liste des joueurs

Gardiens : Steven Mensah, Malcolm Barcola, Achirafou Yaya, Ekoué Mensah.

Défenseurs : Josué Homawoo, Kennedy Boateng, Steven Nador, Kévin Boma, Gustave Akueson, Abdul Sabourh Bodé, Sharani Zuberu, Pierre Nadjombe, Henri Koudossou, Izak Akakpo.

Milieux : Dakonam Djene, Faad Sana, Kodjo Aziangbe, Dermane Karim, Dikeni Salifou, Roger Aholou, Samsindin Ouro, Sadik Fofana, Bastou Djibril.

Attaquants : Kévin Denkey, Charles Abi, Idjessi Metsoko, Thibault Klidjè, Kodjo Fodoh-Laba, Khaled Narey.

La liste définitive sera connue dans les prochains jours.

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