ASKO et ASCK intraitables pour le dernier acte de l’année

La 8e journée du championnat de première division s’est disputée ce dimanche marquant le dernier rendez-vous de l’année

En tête du championnat, le leader ASKO a tenu son rang en s’imposant avec autorité face à Espoir FC (2-0). Une victoire maîtrisée qui permet aux Jaune et Noir de conserver leur fauteuil de leader.

Son dauphin, ASCK, n’a pas tremblé non plus. En déplacement, les Chauffeurs de la Kozah ont arraché l’essentiel face à Étoile Filante (1-0), restant ainsi solidement accrochés au sommet du classement.

À Kpalimé, Gomido FC a confirmé sa bonne forme à domicile. Le club local s’est imposé 2-0 face à AS Barracuda, infligeant aux visiteurs une nouvelle déconvenue à l’extérieur.

En bas de tableau, la situation devient de plus en plus préoccupante pour AS Binah. La lanterne rouge a concédé une nouvelle défaite, cette fois contre DYTO (1-0), et s’enfonce davantage au classement.

Au total, neuf buts ont été inscrits sur l’ensemble des sept rencontres disputées lors de cette 8e journée. Une moyenne faible, mais qui n’a pas empêché les favoris d’assurer l’essentiel avant la trêve.

______

Résultats

Asko 2-0 Espoir

Asck 1-0 Étoile filante

Unisport 2-1 As OTR

Gomido 2-0 Barracuda

Dyto 1-0 As Binah

Entente II 0-0 As Tambo

Gbohloe-Su 0-0 Semassi

Classement

1-Asko 20 pts (+7)

2-Asck 19 pts (+8)

3-Barracuda 16 pts (+4)

4-Semassi 14 pts (+3)

5-Etoile filante 12 pts (+0)

6-Unisport 11 pts (-2)

7-Gbohloe-su 10 pts (+0)

8-Espoir 10 pts (-4)

9-Entente II 9 pts (+0)

10-Gomido 9 pts (+0)

11-Dyto 9 pts (-2)

12-As Tambo 8 pts (-3)

13-As OTR 5 pts (-5)

14-As Binah 3 pts (-6)