Rubriques

Tendances:
Sport

La FIFA fait le point sur le programme Forward

Une délégation de la FIFA conduite par Nataniel Nascimento Brito, manager de développement du Bureau Afrique, est arrivée lundi à Lomé pour évaluer l'état d'avancement du programme FIFA Forward.

La délégation de la FIFA en compagnie des représentants de la FTF © DR

Une délégation de la FIFA conduite par Nataniel Nascimento Brito, manager de développement du Bureau Afrique, est arrivée lundi à Lomé pour évaluer l'état d'avancement du programme FIFA Forward.

Au cœur de cette mission : la visite du chantier du Centre Technique National de Gbavé, dans la commune de Zio 2 (région Maritime), un projet structurant pour le football togolais financé par la FIFA.

Les travaux avancent à bon rythme. L'aire de jeu, réalisée par l'entreprise néerlandaise GreenFields, respecte les dimensions réglementaires et dispose de tous les équipements requis.

FIFA Forward est le programme d'investissement et de développement du football mondial lancé par la FIFA en 2016. Son nom est un acronyme : Football Opportunities Reaching World Ambitions Realised Democratically.

Il repose sur trois piliers : plus d'investissement dans le football, plus d'impact sur le terrain et plus de contrôle dans l'utilisation des fonds. Il vise à développer le football durablement à travers le monde en soutenant les 211 fédérations membres.

Chaque fédération reçoit une allocation annuelle de base de 500 000 dollars, auxquels s'ajoutent des financements supplémentaires pour des projets spécifiques approuvés par la FIFA. Les fonds sont versés en tranches, conditionnés à la bonne utilisation des ressources précédentes.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

16e journée : l'ASCK domine le derby et reste en tête

16e journée : l'ASCK domine le derby et reste en tête

L'ASCK a confirmé son statut de leader en s'imposant dans le choc au sommet face à ses voisins de la Kozah (2-1). Les « chauffeurs » ont dominé leur derby local et consolident leur place en tête du classement.

ASCK et ASKO confirment leur domination

ASCK et ASKO confirment leur domination

La 15e journée du championnat national de première division a livré son lot de résultats contrastés ce dimanche, confirmant la hiérarchie en tête tout en réservant quelques satisfactions dans le bas du tableau.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.