La FIFA fait le point sur le programme Forward

Une délégation de la FIFA conduite par Nataniel Nascimento Brito, manager de développement du Bureau Afrique, est arrivée lundi à Lomé pour évaluer l'état d'avancement du programme FIFA Forward.

Au cœur de cette mission : la visite du chantier du Centre Technique National de Gbavé, dans la commune de Zio 2 (région Maritime), un projet structurant pour le football togolais financé par la FIFA.

Les travaux avancent à bon rythme. L'aire de jeu, réalisée par l'entreprise néerlandaise GreenFields, respecte les dimensions réglementaires et dispose de tous les équipements requis.

FIFA Forward est le programme d'investissement et de développement du football mondial lancé par la FIFA en 2016. Son nom est un acronyme : Football Opportunities Reaching World Ambitions Realised Democratically.

Il repose sur trois piliers : plus d'investissement dans le football, plus d'impact sur le terrain et plus de contrôle dans l'utilisation des fonds. Il vise à développer le football durablement à travers le monde en soutenant les 211 fédérations membres.

Chaque fédération reçoit une allocation annuelle de base de 500 000 dollars, auxquels s'ajoutent des financements supplémentaires pour des projets spécifiques approuvés par la FIFA. Les fonds sont versés en tranches, conditionnés à la bonne utilisation des ressources précédentes.