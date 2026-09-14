Rubriques

Tendances:
Sport

L'ASCK chute, Asko brille

Les joueurs d'ASKO dimanche à Lomé © republicoftogo.com

Fin de parcours continental pour le champion du Togo en titre. L'Association sportive des conducteurs de la Kozah (ASCK) s'est inclinée dimanche à Abidjan face à l'ASEC Mimosas (2-1), au terme du premier tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF.

Un tout autre visage du football togolais s'illustre en revanche en Coupe de la Confédération, où l'ASKO de Kara réalise un parcours de haute volée. 

Après avoir écrasé son adversaire nigérien de l'AS ZAM (5-0) à Niamey, le vice-champion du Togo a confirmé à domicile, s'imposant cette fois 1-0 au stade de Kégué, portant son total à 6 buts inscrits sans en encaisser un seul sur les deux manches. 

Un sans-faute qui propulse l'ASKO au deuxième tour préliminaire, où elle affrontera le vainqueur du duel entre le FC Diarra (Mali) et Nations FC (Ghana).

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Serge Seko à Dubaï

Serge Seko à Dubaï

L'international togolais Serge Seko, milieu droit de 33 ans, débarque aux Émirats arabes unis. Il vient de signer pour une saison avec G Reds FC (Dubaï), club évoluant en troisième division, après un net coup de frein dans sa carrière ces dernières années

La République turque de Chypre du Nord accueille un footballeur togolais

La République turque de Chypre du Nord accueille un footballeur togolais

L'attaquant international togolais Kossi Adetu, 30 ans, connaît un mercato mouvementé en cette rentrée. Arrivé libre du club bangladais Brothers Union, il s'est d'abord engagé le 8 septembre avec Mağusa Türk Gücü, avant d'être prêté dès le lendemain à Baf Ülkü Yurdu, où il évoluera jusqu'au 30 mai 2027.

Des moyens et des ambitions

Des moyens et des ambitions

Après plusieurs années passées loin de la Coupe d'Afrique des Nations, le Togo veut y retrouver sa place dès l'édition 2027.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.