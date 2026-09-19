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Kagbatawouli se met en pause

Le gardien de but togolais Fabrice Kagbatawouli prend du recul. Le portier de 22 ans a annoncé vendredi sa décision de mettre, pour le moment, un terme à sa carrière, invoquant des raisons personnelles.

Fabrice Kagbatawouli © DR

Le gardien de but togolais Fabrice Kagbatawouli prend du recul. Le portier de 22 ans a annoncé vendredi sa décision de mettre, pour le moment, un terme à sa carrière, invoquant des raisons personnelles.

International depuis 2023, Kagbatawouli avait rejoint le groupe des Éperviers après une convocation en août de la même année par Paulo Duarte, alors sélectionneur national, pour les éliminatoires de la CAN 2023 face au Cap-Vert. 

Il figurait aux côtés de Steven Mensah et Morou Youssouf parmi les gardiens retenus, avant d'être encore appelé plus récemment sous Patrice Neveu, comme seul joueur du championnat local convoqué.

Le joueur a évolué dans plusieurs formations du championnat national, notamment les Dyto et l'ASCK, avant de rejoindre l'AC Barracuda, anciennement Togo Port, club où il s'était imposé comme titulaire dans les cages.

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