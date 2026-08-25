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CAN 2027 : les deux premiers matchs du Togo

La Confédération africaine de football (CAF) a fixé les dates des deux prochains matchs du Togo dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2027.

Qualification en ligne de mire © republicoftogo.com

La Confédération africaine de football (CAF) a fixé les dates des deux prochains matchs du Togo dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2027.

Les Éperviers recevront le Burundi le vendredi 25 septembre, à 16h GMT, au stade de Kégué à Lomé.

Quatre jours plus tard, le Togo se déplacera en Zambie pour affronter les Chipolopolo le mardi 29 septembre, au Levy Mwanawasa Stadium de Ndola, avec un coup d'envoi fixé à 16h GMT. 

Les Eperviers espèrent bien se qualifier cette fois après plusieurs occasions manquées.

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