CAN 2027 : les deux premiers matchs du Togo

La Confédération africaine de football (CAF) a fixé les dates des deux prochains matchs du Togo dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2027.

Les Éperviers recevront le Burundi le vendredi 25 septembre, à 16h GMT, au stade de Kégué à Lomé.

Quatre jours plus tard, le Togo se déplacera en Zambie pour affronter les Chipolopolo le mardi 29 septembre, au Levy Mwanawasa Stadium de Ndola, avec un coup d'envoi fixé à 16h GMT.

Les Eperviers espèrent bien se qualifier cette fois après plusieurs occasions manquées.