Grands préparatifs

Le stade de Kégué (Lomé) sera fermé au public à partir de lundi. Les équipes techniques seront à pied d’ouvre pour préparer la rencontre Togo-Burundi, prévue le 25 septembre dans l’enceinte. Pelouse, vestiaires, gradins …

Ce match revêt un enjeu particulier pour les Éperviers, puisqu'il marquera le coup d'envoi de la campagne dans les éliminatoires de la CAN 2027.

Après plusieurs années d'absence des grandes compétitions continentales et internationales, la sélection togolaise entend renouer avec les rendez-vous majeurs et le succès.