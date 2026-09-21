Rubriques

Tendances:
Sport

Grands préparatifs

Le stade de Kégué (Lomé) sera fermé au public à partir de lundi. Les équipes techniques seront à pied d’ouvre pour préparer la rencontre Togo-Burundi, prévue le 25 septembre dans l’enceinte. Pelouse, vestiaires, gradins …

Tout doit être impeccable pour le 25 septembre © republicoftogo.com

Le stade de Kégué (Lomé) sera fermé au public à partir de lundi. Les équipes techniques seront à pied d’ouvre pour préparer la rencontre Togo-Burundi, prévue le 25 septembre dans l’enceinte. Pelouse, vestiaires, gradins …

Ce match revêt un enjeu particulier pour les Éperviers, puisqu'il marquera le coup d'envoi de la campagne dans les éliminatoires de la CAN 2027. 

Après plusieurs années d'absence des grandes compétitions continentales et internationales, la sélection togolaise entend renouer avec les rendez-vous majeurs et le succès.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Kagbatawouli se met en pause

Kagbatawouli se met en pause

Le gardien de but togolais Fabrice Kagbatawouli prend du recul. Le portier de 22 ans a annoncé vendredi sa décision de mettre, pour le moment, un terme à sa carrière, invoquant des raisons personnelles.

Aller chercher la qualification

Aller chercher la qualification

Le sélectionneur des Éperviers, Patrice Neveu, a dévoilé mercredi la liste définitive des 25 joueurs retenus pour affronter le Burundi, le 25 septembre à Lomé, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2027.

L'ASCK chute, Asko brille

L'ASCK chute, Asko brille

Fin de parcours continental pour le champion du Togo en titre. L'Association sportive des conducteurs de la Kozah (ASCK) s'est inclinée dimanche à Abidjan face à l'ASEC Mimosas (2-1), au terme du premier tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.