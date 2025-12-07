Asko assure, Barracuda frappe fort

La cinquième journée du championnat de première division a livré ce week-end une série de rencontres intenses marquée par des victoires tactiques et des duels très disputés.

À Kara, Asko a remporté le choc face à Unisport (1-0), confirmant son statut de favori. Sans briller, les Kondona ont su maîtriser leur sujet et capitaliser sur leur seule véritable opportunité, dans un match cadenassé où chaque occasion comptait. Une victoire courte mais précieuse pour les hommes de la Kozah.

À Lomé, la surprise est venue de l’AS Barracuda, qui s’est imposée par le même score (1-0) sur la pelouse de l’Étoile filante. Les Bleus, dominés dans l’impact et en panne d’inspiration offensive, n’ont jamais trouvé la solution face à un adversaire discipliné et réaliste.

Les deux autres rencontres du week-end ont débouché sur des nuls.

À Sokodé, Semassi et Entente II se sont quittés sur un score de parité (1-1), au terme d’une opposition équilibrée où chaque formation a connu un temps fort.

Même scénario samedi lors de l’ouverture de la journée : AS Binah et Gomido se sont également neutralisés (1-1), malgré une fin de match animée.

Au terme de cette cinquième journée, le championnat confirme sa compétitivité : aucune équipe ne se détache véritablement, et chaque week-end redistribue les cartes dans un championnat où la moindre erreur se paie cash.

Résultats

As Binah 1-1 Gomido

Asko 1-0 Unisport

Semassi 1-1 Entente II

As Tambo 1-0 Dyto

Espoir 2-1 Asck

Étoile filante 0-1 As Barracuda

As OTR 0-0 Gbohloe-Su

Classement général

1-As Barracuda 13 pts (+6)

2- Asko 11 pts (+3)

3-Asck 10 pts (+5)

4-Semassi 10 pts (+3)

5-Etoile filante 9 pts (+1)

6- Espoir 9 pts (-1)

7-Tambo 7 pts (-1)

8-Gomido 6 pts (0)

9-Gbohloe-su 5 pts (-1)

10-Entente II 5 pts (0)

11-Unisport 4 pts (-4)

12-Dyto 3 pts (-3)

13- As OTR 2 pts (-4)

14- As Binah 2 pts (-4)