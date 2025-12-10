Rubriques

Ludovic Assemoassa, ex-défenseur des Éperviers et enfant de l’OL, est décédé

Ludovic Assemoassa, ancien défenseur des Éperviers et joueur formé à l’Olympique lyonnais, est décédé mardi à l’âge de 45 ans. La nouvelle a été annoncée par son club formateur, l’OL, qui a salué la mémoire d’un homme très apprécié partout où il est passé.

Ludovic Assemoassa © DR

« Ludovic Assemoassa, enfant de l’Academy, international togolais, nous a quittés. Partout où il a joué ou entraîné, Ludovic a fait l’unanimité. Il était profondément aimé. À sa famille, à ses amis, à son club de Lyon-la Duchère, l’Olympique Lyonnais adresse ses plus sincères condoléances », écrit le club.

Né en 1979, Assemoassa avait porté cinq fois le maillot des Éperviers. Il reste notamment associé au parcours du Togo lors de la Coupe du monde 2006, où il avait disputé la rencontre face à la Suisse. Sa carrière professionnelle avait été stoppée net par une grave blessure au genou, qui l’avait éloigné durablement des terrains.

Formé à l’OL, il avait débuté en Ligue 1 avant de rejoindre Clermont. Il avait ensuite poursuivi sa carrière en Espagne, d’abord à Ciudad Murcia puis à Grenade. Après avoir rangé les crampons, il s’était tourné vers l’entraînement, notamment à Lyon-la Duchère, club engagé en Nationale 3.

Ludovic Assemoassa laisse le souvenir d’un joueur engagé, d’un formateur reconnu et d’une figure respectée dans les milieux du football français et togolais. Ses anciens clubs comme ses proches saluent aujourd’hui un homme discret, généreux et profondément attaché au jeu et à ceux qui le pratiquent.

