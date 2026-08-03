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D1 : 70 millions pour chaque club

Le championnat de première division reprendra le 22 novembre. 

De quoi mettre du beurre dans les épinards © republicoftogo.com

Le championnat de première division reprendra le 22 novembre. 

C'est ce qu'a annoncé le président de la Ligue Professionnelle de Football (LPF), Têtê Wilson-Bahun, qui a également confirmé qu'une enveloppe de 70 millions de Fcfa sera accordée à chacun des clubs engagés en D.

Disponible avant le début de la saison, cette dotation doit permettre aux clubs de préparer leur championnat, notamment en matière de recrutement et d'organisation.

La LPF entend installer davantage de stabilité dans le football, en misant sur une meilleure planification des compétitions et un accompagnement financier des clubs. 

Placée sous l'autorité de la Fédération Togolaise de Football (FTF), la Ligue Professionnelle de Football est chargée de l'organisation des compétitions nationales d’élite.

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