Steven Mensah quitte l'Allemagne pour le Luxembourg

Nouveau départ pour Steven Mensah. Le gardien international togolais s'est engagé avec le FC Etzella Ettelbruck, au Luxembourg, après la fin de son contrat avec le VfB Oldenburg en Allemagne.

À 23 ans, le portier des Éperviers, né en Allemagne, a déjà donné le ton. Lors du deuxième match de préparation estivale de son nouveau club, il s'est illustré en stoppant un penalty, confirmant sa bonne forme avant la reprise officielle.

FC Etzella Ettelbruck est basé à Ettelbruck, dans le nord du Luxembourg. Il évolue au Stade du Centre Sportif du Deich, une enceinte d'une capacité d'environ 2 200 places.

Surnommé simplement Etzella, le club a longtemps évolué en Division nationale, l'élite du football luxembourgeois, avant d'alterner ces dernières années entre la première et la deuxième division (Ehrenpromotion). Il reste l'un des clubs historiques du pays.

Le FC Etzella a remporté le Championnat du Luxembourg à une reprise, en 2000, son principal titre national. Il a également participé à plusieurs campagnes européennes, notamment en Ligue des champions et en Coupe UEFA, sans parvenir à franchir les premiers tours.

Le club est reconnu pour son travail de formation et dispose d'équipes de jeunes ainsi que d'une équipe réserve.

Lors de la saison 2025-2026, il figurait parmi les équipes de tête de l'Ehrenpromotion avec l'objectif de retrouver l'élite du football luxembourgeois.

Steven Mensah a joué 13 fois pour les Eperviers.