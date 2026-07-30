Nouvelle dynamique

Gnama Latta a été nommé à la présidence du conseil d'administration de la future Ligue de football professionnel du Togo (LPF).

Une décision qui traduit la volonté des autorités et de la Fédération togolaise de football (FTF) d'accélérer la professionnalisation du championnat national.

Pilote de ligne chevronné et ancien directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile (ANAC Togo), Gnama Latta aura pour mission de conduire cette réforme.

Créée le 8 janvier dernier par la FTF, la LPF doit transformer durablement l'organisation du football national, avec une gouvernance plus moderne, plus performante et davantage tournée vers les résultats.

La nouvelle structure devra notamment professionnaliser la gestion des clubs, renforcer l'attractivité des compétitions, améliorer les infrastructures sportives, valoriser les jeunes talents et développer un véritable écosystème économique autour du football.

« Il nous faut travailler à redonner à notre football ses gloires d'antan et nous nous y engageons avec l'appui des plus hautes autorités, dont le président du Conseil qui ne ménage aucun effort pour le sport au Togo », a déclaré Gnama Latta.