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Djene Dakonam prolonge à Getafe

Le défenseur international togolais Djene Dakonam a prolongé d'une saison son contrat avec Getafe CF (Espagne), mettant fin aux rumeurs de départ qui agitaient le mercato estival.

Djene Dakonam en famille © DR

Le défenseur international togolais Djene Dakonam a prolongé d'une saison son contrat avec Getafe CF (Espagne), mettant fin aux rumeurs de départ qui agitaient le mercato estival.

Plusieurs clubs de Premier League et d'Arabie saoudite s'intéressaient à lui, le club madrilène a choisi de le retenir.

Arrivé en 2017, Djene s'est imposé comme l'un des piliers défensifs et le leader du vestiaire de Getafe, où il porte désormais le brassard de capitaine. Une fidélité et une régularité récompensées par cette prolongation.

La saison 2025-2026 a été une belle cuvée pour Getafe, qui a terminé 7e de Liga et décroché une qualification pour les barrages de l'UEFA Conference League.

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