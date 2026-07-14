Neveu voit un groupe qui reprend confiance

Six mois après sa prise de fonction à la tête des Éperviers, Patrice Neveu dresse un premier bilan.

Le sélectionneur national a déjà dirigé deux regroupements, marqués par un match nul face à la Guinée et une victoire contre le Niger en amical.

Ces premières sorties lui ont permis de jauger son effectif et de poser ses méthodes. Le technicien français dit avoir trouvé, à son arrivée, un groupe en manque de confiance, mais estime que les joueurs adhèrent progressivement à son projet.

Place désormais à la préparation des échéances importantes.

Neveu poursuit en parallèle sa recherche de nouveaux profils, avec une priorité affichée : les binationaux évoluant en Europe. Une tournée est prévue pour rencontrer certains d'entre eux, leur exposer son projet et discuter d'une éventuelle arrivée en sélection.

Neveu reste convaincu du potentiel togolais et affiche son ambition : reconstruire une équipe compétitive après plusieurs années difficiles, capable de rivaliser avec les meilleures nations africaines.

Sur le plan du jeu, il reconnaît une équipe encore perfectible, notamment face aux formations qui défendent en bloc bas. Pour lui, le renforcement de l'effectif passera par l'arrivée de joueurs disposant d'une expérience internationale, un facteur qu'il juge déterminant pour franchir un cap.

Patrice Neveu poursuit donc son chantier sur trois fronts : améliorer les performances sportives, muscler l'effectif et convaincre les meilleurs talents togolais de rejoindre la sélection.