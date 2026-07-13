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Manip ou pas ?

Le ministre délégué chargé des Sports, Abdul-Fahd Fofana, a officialisé la création d'une commission indépendante d’enquête sur de présumées manipulations de matchs qui secoue le football national, indique Togo Matin.

Enquête en cours © republicoftogo.com

Le ministre délégué chargé des Sports, Abdul-Fahd Fofana, a officialisé la création d'une commission indépendante d’enquête sur de présumées manipulations de matchs qui secoue le football national, indique Togo Matin.

L'affaire avait éclaté après la diffusion d'un enregistrement audio dans lequel deux acteurs du football évoquaient de possibles arrangements autour de rencontres du championnat de première division, saison 2025-2026. 

Saisie du dossier, la Commission de discipline de la Fédération togolaise de football (FTF) avait suspendu l'entraîneur franco-congolais Théophile Bola pour cinq ans et six mois, et Toulassi Kokou, président du FC Espoir de Zio, pour six ans. D'autres responsables cités dans l'enregistrement, dont des membres du bureau exécutif de la FTF, n'avaient en revanche fait l'objet d'aucune sanction.

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Togo Matin N°1625.pdf

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