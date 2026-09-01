Rubriques

Tendances:
Sport

En Division 3 à Dubaï

Le portier togolais Oussama Tchagbaï, 26 ans, s'est engagé avec l'Olympic FC de Dubaï, club évoluant en Division 3 et affilié à la Fédération émiratie de football (UAEFA).

Oussama Tchagbaï © DR

Le portier togolais Oussama Tchagbaï, 26 ans, s'est engagé avec l'Olympic FC de Dubaï, club évoluant en Division 3 et affilié à la Fédération émiratie de football (UAEFA).

Le gardien a été formé à l'Académie des Sept Collines, dirigée par son père, Zakariyao Tchagbaï, lui-même ancien gardien de l'Ifodjè d'Atakpamé. 

Le premier match de Tchagbaï sous ses nouvelles couleurs est annoncé pour le week-end prochain.

Cette signature s'inscrit dans une tendance de fond : de plus en plus de footballeurs togolais rejoignent les championnats du Golfe, où plusieurs pays investissent massivement pour bâtir un football professionnel compétitif, offrant ainsi de nouvelles opportunités aux joueurs africains en quête de visibilité et de progression.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

La sécurité passe au crible de la CAF

La sécurité passe au crible de la CAF

La sécurité dans les stades est une science à part entière, fondée sur des statistiques, des données et des calculs, et non sur l'improvisation.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.