En Division 3 à Dubaï

Le portier togolais Oussama Tchagbaï, 26 ans, s'est engagé avec l'Olympic FC de Dubaï, club évoluant en Division 3 et affilié à la Fédération émiratie de football (UAEFA).

Le gardien a été formé à l'Académie des Sept Collines, dirigée par son père, Zakariyao Tchagbaï, lui-même ancien gardien de l'Ifodjè d'Atakpamé.

Le premier match de Tchagbaï sous ses nouvelles couleurs est annoncé pour le week-end prochain.

Cette signature s'inscrit dans une tendance de fond : de plus en plus de footballeurs togolais rejoignent les championnats du Golfe, où plusieurs pays investissent massivement pour bâtir un football professionnel compétitif, offrant ainsi de nouvelles opportunités aux joueurs africains en quête de visibilité et de progression.