En selle !

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Le peloton s'élance ce lundi depuis Kara pour la 31e édition du Tour cycliste international du Togo. 

Cinq étapes © republicoftogo.com

Le peloton s'élance ce lundi depuis Kara pour la 31e édition du Tour cycliste international du Togo. 

Cinq étapes, 534,8 km de course effective, une arrivée à Lomé le 23 mai, et des ambitions clairement affichées.

Pour la Fédération togolaise de cyclisme (FTC), l'édition 2026 est celle de tous les défis. Premier objectif : décrocher enfin une victoire d'étape avec les coureurs locaux. « Nous l'avions annoncé l'année dernière sans y parvenir. Cette fois, nous partons avec les mêmes armes que les autres », a indiqué le président Baitian Djabigue, qui mise sur l'acquisition de nouveaux vélos pour changer la donne.

Deuxième ambition, plus stratégique : intégrer le calendrier de l'Union cycliste internationale (UCI). La présence sur ce tour de Laurent Bezeau, expert de l'instance mondiale, n'est pas anodine.

Face aux Togolais, un plateau relevé avec des équipes de Belgique, du Cameroun, de Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Ghana, du Bénin et du Nigeria.

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Les étapes
Kanté - Kara (113,7 km)
Bassar - Sokodé (70,2 km)
Atakpamé - Badou 90,4 km)
Amlamé - Tohoun (150,6 km)
Aného - Circuit de Lomé (109,9 km)

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