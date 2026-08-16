Rubriques

Tendances:
Sport

Etape cruciale avant les JO

Cap sur l'Égypte pour le beach-volley togolais ! L'équipe nationale s'est envolée dimanche pour Alexandrie (Egypte), où elle disputera dès le 18 août le championnat d'Afrique des nations, un rendez-vous majeur sur la route des Jeux olympiques de Los Angeles 2028.

Rendez-vous à Alexandrie à partir du 18 août © republicoftogo.com

Cap sur l'Égypte pour le beach-volley togolais ! L'équipe nationale s'est envolée dimanche pour Alexandrie (Egypte), où elle disputera dès le 18 août le championnat d'Afrique des nations, un rendez-vous majeur sur la route des Jeux olympiques de Los Angeles 2028.

Seize nations africaines sur 54 s'affronteront jusqu'au 22 août pour décrocher leur ticket olympique. Le Togo, 3ᵉ nation africaine depuis l'an dernier, y jouera gros.

La délégation togolaise sera portée par la paire Bruno Kotoka-Achille Samani, sous la houlette du sélectionneur Robert Gadji, accompagné d'Atsou Anato, directeur technique national de la Fédération togolaise de volley-ball (FTVB).

Pour les Éperviers du sable la mission est de confirmer leur rang continental et transformer l'essai en qualification pour les JO.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Et pourquoi pas le Sénégal ?

Et pourquoi pas le Sénégal ?

Plus de huit mois après son départ de la sélection togolaise, Nibombé Daré se porte officiellement candidat au poste de sélectionneur du Sénégal, champion d'Afrique en titre.

Un fort ancrage local

Un fort ancrage local

L’attaquant togolais Mansour Ouro-Tagba poursuit sa carrière en Allemagne. Le joueur de 21 ans s'est engagé avec le VfL Bochum 1848, jusqu'en 2030.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.