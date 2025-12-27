Footing collectif et remise en forme

Une Journée nationale du sport se tient ce samedi dans le Grand Lomé. À cette occasion, les habitants des différentes communes de la capitale et de la banlieue sont invités à participer à des activités physiques, notamment un footing collectif et des exercices de remise en forme, dans une ambiance conviviale et accessible à tous.

L’événement se déroule au stade omnisports de Lomé, au cœur de la capitale, point de ralliement des participants.

Des encadreurs sportifs et des agents de santé sont mobilisés pour accompagner les exercices et veiller au bon déroulement des activités.

Organisée de façon régulière, cette journée vise à promouvoir la pratique du sport et à sensibiliser la population aux bienfaits de l’activité physique sur la santé, la prévention des maladies et le bien-être général. Elle s’adresse à toutes les tranches d’âge, sans distinction de niveau ou de condition physique.

L’initiative est portée par le ministère des Sports, avec l’appui des autorités locales. Les organisateurs encouragent une forte mobilisation des populations afin de faire de cette journée un moment de cohésion sociale, de discipline sportive et de promotion d’un mode de vie sain.