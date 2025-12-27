Footing collectif et remise en forme

Rubriques

Une Journée nationale du sport se tient ce samedi dans le Grand Lomé. À cette occasion, les habitants des différentes communes de la capitale et de la banlieue sont invités à participer à des activités physiques, notamment un footing collectif et des exercices de remise en forme, dans une ambiance conviviale et accessible à tous.

Tous au stade !

L’événement se déroule au stade omnisports de Lomé, au cœur de la capitale, point de ralliement des participants.

Des encadreurs sportifs et des agents de santé sont mobilisés pour accompagner les exercices et veiller au bon déroulement des activités.

Organisée de façon régulière, cette journée vise à promouvoir la pratique du sport et à sensibiliser la population aux bienfaits de l’activité physique sur la santé, la prévention des maladies et le bien-être général. Elle s’adresse à toutes les tranches d’âge, sans distinction de niveau ou de condition physique.

L’initiative est portée par le ministère des Sports, avec l’appui des autorités locales. Les organisateurs encouragent une forte mobilisation des populations afin de faire de cette journée un moment de cohésion sociale, de discipline sportive et de promotion d’un mode de vie sain.

Invincible depuis six journées, AC Barracuda a vu sa couronne glisser ce dimanche. Après six matchs sans défaite, le leader a mordu la poussière face à l'Entente II (1-0), à l'occasion de la 7e journée du championnat de première division. Un coup d'arrêt brutal. Un signal fort envoyé au reste du peloton: personne n'est intouchable.

La sélection nationale togolaise de beach handball a marqué les esprits aux Jeux africains de la jeunesse 2025 à Luanda, en Angola. Face à une concurrence relevée regroupant une cinquantaine de pays, le Togo repart avec deux médailles : l'argent chez les hommes et le bronze chez les dames, confirmant la montée en puissance de la discipline dans le pays.

