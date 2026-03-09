16e journée : l'ASCK domine le derby et reste en tête
L'ASCK a confirmé son statut de leader en s'imposant dans le choc au sommet face à ses voisins de la Kozah (2-1). Les « chauffeurs » ont dominé leur derby local et consolident leur place en tête du classement.
Autre résultat marquant de cette 16e journée du championnat de D1 : l'AS OTR enchaîne une deuxième victoire consécutive en remportant le derby de la capitale face à l'AC Barracuda (2-1), confirmant ainsi son retour en forme.
L'AS Gbohloe Su renoue également avec le succès en écartant l'AS Tambo (2-1), tandis que Semassi et l'AS Binah se neutralisent (0-0), tout comme Gomido et Espoir FC qui se quittent sur le même score nul et vierge à Kpalimé.
Résultats
Barracuda 1-2 As OTR
Asck 2-1 Asko
Semassi 0-0 As Binah
Gomido 0-0 Espoir Fc
Entente II 1-0 Étoile filante
Dyto 0-0 Unisport
Gbohloe Su 2-1 As Tambo
Classement
1-Asck 39 pts (+19)
2-Asko 34 pts (+9)
3-Unisport 26 pts (0)
4-Barracuda 25 pts (+2)
5-Etoile filante 22 pts (0)
6-Entente II 21 pts (+1)
7-Gbohloe Su 21 pts (0)
8-As Tambo 18 pts (-3)
9-Dyto 18 pts (-3)
10-Semassi 18 pts (-3)
11-As OTR 18 pts (-4)
12-Espoir Fc 16 pts (-6)
13-Gomido 14 pts (-6)
14-As Binah 12 pts (-6)