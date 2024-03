Fortiches en vocabulaire

Les Jeux africains se déroulent jusqu’au 23 mars au Ghana. D’ores et déjà, le Togo a raflé dix médailles dont plusieurs d’or et de bronze.

La ministre des Sports, Lidi Bessi Kama, s’est félicitée mardi des bons résultats des athlètes togolais.

A noter qu’au Scrabble, le Togo a obtenu une médaille d’or et deux de bronze.

‘Ces succès renforcent la position du Togo sur la scène sportive africaine et inspirent toute une nation. Le Togo peut être fier de ses champions qui ont su se distinguer par leur excellence athlétique et leur esprit de compétition’, a déclaré la ministre.