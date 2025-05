Idjessi Metsoko revient en force au Viktoria Plzeň

L’attaquant franco-togolais Idjessi Metsoko fait officiellement son retour au FC Viktoria Plzeň, après un prêt concluant au ŠK Slovan Bratislava, où il a brillé tout au long de la saison 2024-2025 dans le championnat slovaque.

Aligné à 34 reprises, le joueur a inscrit 4 buts et délivré 3 passes décisives, contribuant de manière significative au titre de champion décroché par le Slovan Bratislava. Une performance qui lui permet de revenir en République tchèque avec plus de maturité, d’assurance et d’expérience dans les jambes.

Formé au haut niveau et engagé jusqu’en juillet 2027 avec le Viktoria Plzeň, Metsoko avait été prêté en février 2024 pour accumuler du temps de jeu dans un championnat compétitif. Le pari semble réussi : le club tchèque récupère désormais un joueur aguerri, prêt à relever de nouveaux défis dans un environnement plus exigeant.

Le FC Viktoria Plzeň, référence du football tchèque et habitué des compétitions européennes, compte sur son retour pour renforcer son secteur offensif, avec un profil jeune, polyvalent et désormais éprouvé.

Sur le plan international, Idjessi Metsoko commence également à se faire un nom. Il a récemment été appelé par les sélections espoirs du Togo, une première étape vers une potentielle carrière sous les couleurs des Éperviers.

À 21 ans, l’attaquant affiche un potentiel prometteur, et son retour en club pourrait bien être le début d’une montée en puissance durable.