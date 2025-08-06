Tarek Buchmann rejoint Nuremberg en prêt du Bayern Munich

Le défenseur central Tarek Buchmann, 20 ans, rejoint le FC Nuremberg en prêt pour la saison à venir.

Formé au Bayern Munich, le joueur d’origine togolaise entame un nouveau chapitre de sa carrière avec l’objectif de gagner en expérience et en régularité.

Solide physiquement, rapide et doté d’une bonne lecture du jeu, Buchmann s’est déjà fait remarquer dans l’équipe réserve du Bayern.

La saison dernière, il a connu ses premières minutes en Ligue des Champions, face à Glasgow et Bratislava, intégrant ainsi l’effectif professionnel du club bavarois.

Le directeur sportif de Nuremberg, Joti Chatzialexiou, se montre confiant : « Tarek est un défenseur central très talentueux. Nous sommes convaincus de pouvoir lui offrir l’environnement idéal pour qu’il poursuive sa progression et qu’il apporte sa contribution au club. »