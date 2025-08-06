Rubriques

Tendances:
Sport

Tarek Buchmann rejoint Nuremberg en prêt du Bayern Munich

Le défenseur central Tarek Buchmann, 20 ans, rejoint le FC Nuremberg en prêt pour la saison à venir. 

Un défenseur central 'très talentueux' © X

Le défenseur central Tarek Buchmann, 20 ans, rejoint le FC Nuremberg en prêt pour la saison à venir. 

Formé au Bayern Munich, le joueur d’origine togolaise entame un nouveau chapitre de sa carrière avec l’objectif de gagner en expérience et en régularité.

Solide physiquement, rapide et doté d’une bonne lecture du jeu, Buchmann s’est déjà fait remarquer dans l’équipe réserve du Bayern.

La saison dernière, il a connu ses premières minutes en Ligue des Champions, face à Glasgow et Bratislava, intégrant ainsi l’effectif professionnel du club bavarois.

Le directeur sportif de Nuremberg, Joti Chatzialexiou, se montre confiant : « Tarek est un défenseur central très talentueux. Nous sommes convaincus de pouvoir lui offrir l’environnement idéal pour qu’il poursuive sa progression et qu’il apporte sa contribution au club. »

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Un Épervier ambitieux chez les Merlus

Un Épervier ambitieux chez les Merlus

Le milieu de terrain international togolais Karim Dermane, 21 ans, s’engage avec le FC Lorient, équipe française en quête de renforts pour dynamiser son entre-jeu.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.