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J24 : l'ASCK trébuche, l'ASKO en profite

Le leader a failli. L'ASCK, accroché par Gomido sur le score de 2-2, concède des points précieux et offre une bouffée d'oxygène à son dauphin. L'ASKO, de son côté, n'a pas tremblé. Les Kondonas ont fait le travail face à l'Étoile Filante, s'imposant 1-0 avec efficacité et sérieux.

Le leader est fragilisé © republicoftogo.com

Le leader a failli. L'ASCK, accroché par Gomido sur le score de 2-2, concède des points précieux et offre une bouffée d'oxygène à son dauphin. L'ASKO, de son côté, n'a pas tremblé. Les Kondonas ont fait le travail face à l'Étoile Filante, s'imposant 1-0 avec efficacité et sérieux.

Résultat : trois points d'écart seulement entre les deux prétendants au titre. La course au championnat est relancée.

Dans la lutte pour le maintien, Espoir et Semassi ont saisi leur chance. Les deux clubs se sont imposés 1-0 — respectivement face à l'AS OTR et Unisport, et soufflent enfin. Des victoires courtes mais capitales dans une bataille qui promet d'aller jusqu'au bout.

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Résultats

Asko 1-0 Étoile filante
Asck 2-2 Gomido
Unisport 0-1 Semassi
As Tambo 2-3 As Binah
Dyto 1-1 Barracuda
Espoir 1-0 As OTR
Entente II 0-0 Gbohloesu

Classement

1-Asck 56 pts (+27)
2-Asko 52 pts
3-Unisport 35 pts (-1)
4-Etoile filante 34 pts (-1)
5-Entente II 32 pts (+2)
6-Barracuda 31 pts (+0)
7-Gbohloe Su 31 pts (+0)
8-As Tambo 30 pts (-1)
9-Dyto 30 pts (-4)
10- Semassi 29 pts (-5)
11- As Binah 28 pts (-4)
12-Gomido 24 pts (-11)
13-Espoir 24 pts (-11
14-As OTR 23 pts (-9)

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