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Serge Seko à Dubaï

L'international togolais Serge Seko, milieu droit de 33 ans, débarque aux Émirats arabes unis. Il vient de signer pour une saison avec G Reds FC (Dubaï), club évoluant en troisième division, après un net coup de frein dans sa carrière ces dernières années

Seko va tenter de relancer sa carrière aux Emirats © DR

L'international togolais Serge Seko, milieu droit de 33 ans, débarque aux Émirats arabes unis. Il vient de signer pour une saison avec G Reds FC (Dubaï), club évoluant en troisième division, après un net coup de frein dans sa carrière ces dernières années.

Cette signature s'inscrit dans une tendance de fond du football du Golfe : à l'image de l'Arabie saoudite, les Émirats recrutent des joueurs étrangers à tour de bras, toutes divisions confondues, offrant ainsi à de nombreux footballeurs africains, y compris hors de l'élite continentale, l'opportunité de repartir de l'avant dans un championnat en pleine structuration.

Pour Serge Seko, ce nouveau défi est avant tout l'occasion de retrouver progressivement le rythme de la compétition et de redonner un nouvel élan à sa carrière. 

Appelé pour la première fois en sélection togolaise en 2017, le joueur a multiplié les expériences à travers le continent africain. Il est notamment passé par le Cameroun avant de s'exporter en Angola.

Son parcours l'a également conduit en Tunisie avant un retour au pays natal à l'AS Gbohloé-Su des Lacs, son dernier club connu avant cette signature.

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