Rubriques

Tendances:
Sport

L'Algérie, redoutable adversaire

Après deux journées, les Éperviers retrouveront l'Algérie en novembre pour une double confrontation, comptant pour les 3ᵉ et 4ᵉ journées du groupe I des éliminatoires de la CAN 2027. Les Algériens occupent la première place. Le Togo est troisième avec trois points.

Le siège de la FTF à Lomé © DR

Après deux journées, les Éperviers retrouveront l'Algérie en novembre pour une double confrontation, comptant pour les 3ᵉ et 4ᵉ journées du groupe I des éliminatoires de la CAN 2027. Les Algériens occupent la première place. Le Togo est troisième avec trois points.

Le président de la Fédération togolaise de football (FTF), Guy Kossi Akpovy, mesure la difficulté. « Nous savons très bien que l'Algérie est costaud, mais nous ne sommes pas une équipe faible», affirme-t-il.

Pour préparer ces deux rendez-vous, il assure que les autorités mettront les joueurs dans les meilleures conditions. Son objectif est clair : « Au minimum trois points ou quatre points. C'est mon intention et c'est ce que je voudrais vraiment que nos joueurs aient dans la tête. »

Le Togo avait ouvert ses éliminatoires par une victoire contre le Burundi à Lomé, le 25 septembre, avant de s'incliner en Zambie (0-2) le 29. Ce revers a refroidi l'enthousiasme du premier succès, sans fermer la porte aux ambitions togolaises.

« Nous avons eu une victoire et on a perdu le match en Zambie. Cela veut dire que le Togo est encore dans la course», insiste le président de la FTF.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

La gifle face aux zambiens

La gifle face aux zambiens

Les Éperviers se sont inclinés mardi à Ndola face aux Chipolopolo de Zambie, sur le score de 2-0, à l'occasion de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2027.

Asko de Kara affrontera le FC Diarra du Mali en Coupe CAF

Asko de Kara affrontera le FC Diarra du Mali en Coupe CAF

Qualifié pour le deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), Asko de Kara connaît désormais son prochain adversaire. Le club togolais affrontera le FC Diarra du Mali le 18 octobre prochain, à l'occasion du match aller. 

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.