Asko-Diarra FC : entrée gratuite à Kégué pour pousser les Rouge et Noir

Dernier représentant togolais en compétition continentale, Asko de Kara reçoit dimanche le Diarra FC du Mali au stade de Kégué, en match retour du deuxième tour préliminaire de la Coupe CAF. Pour l’occasion, l’entrée sera libre et gratuite.

Fort des deux buts inscrits à l’extérieur lors du match aller, le club de la Kozah n’aura besoin que d’une victoire 1-0 pour se qualifier pour le tour suivant.

Le public, véritable douzième homme, est attendu en nombre pour porter les Rouge et Noir.