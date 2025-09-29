L’ASCK éliminée par RS Berkane

L’Association Sportive des Conducteurs de Kara (ASCK) a vu son aventure s’arrêter prématurément en Ligue africaine des Champions. Dimanche, le champion du Togo a été éliminé au premier tour préliminaire par le club marocain du RS Berkane.

Après avoir tenu en échec les Marocains lors du match aller disputé à Lomé (0-0), les Conducteurs nourrissaient l’ambition de décrocher leur qualification au match retour, disputé à Rabat. Mais les choses ont rapidement tourné en faveur de l’équipe marocaine.

Dès la 14e minute, l’ASCK concède l’ouverture du score. Déstabilisés, les Togolais encaissent ensuite trois buts coup sur coup avant la pause, plombant leurs chances de qualification.

Au retour des vestiaires, l’ASCK tente de réagir et sauve l’honneur grâce à un but de son attaquant vedette Ouro Tagba. Score final : 3-1 en faveur du RS Berkane, qui poursuit sa route dans la compétition.

Malgré une prestation encourageante au match aller au stade de Kégué, l’ASCK quitte donc la compétition dès son entrée en lice. Une élimination amère qui met un terme aux espoirs du club togolais de se faire une place sur la scène continentale cette saison.