L'ASCK termine la phase aller en tête

30 points au compteur pour le leader © DR

La 13e et dernière journée de la phase aller du championnat de première division s’est achevée dimanche.

Le leader, ASCK a terminé cette première partie de saison sur une note positive. Les Chauffeurs de la Kozah se sont imposés sur la plus petite des marges (1-0) face à Entente II, confirmant leur régularité et leur solidité défensive.

En difficulté depuis le début du championnat, AS OTR et AS Binah n’ont pas réussi à se départager. Les deux équipes se sont quittées sur un match nul (1-1), un résultat qui ne règle pas leurs problèmes au classement.

En déplacement à Lomé, ASKO de Kara a ramené un point précieux en tenant en échec AC Barracuda (1-1), au terme d’une rencontre disputée.

En match avancé de cette 13e journée, Étoile Filante a dominé Espoir FC de Zio sur le score de 1 but à 0. Une victoire précieuse pour les Bleus de la capitale, qui leur permet de grimper dans le top 5 du championnat à l’issue de la phase aller.

Résultats 

Étoile filante 1-0 Espoir FC
Ac Barracuda 1-1 Asko
Gomido 1-2 Unisport
Entente II 0-2 Asck
Gbohloe-Su 2-1 Dyto
As Binah 1-1 As OTR
Semassi 0-0 As Tambo

Classement 

1-Asck 30 pts (+13)
2-Asko 28 pts (+8)
3-Barracuda 24 pts (+5)
4-Unisport 24 pts (+2)
5-Etoile filante 19 pts (+1)
6-Gboeloe-Su 17 pts (+0)
7-Entente II 16 pts (+1)
8-Dyto 16 pts (-1)
9-Semassi 16 pts (-2)
10-As Tambo 14 pts (-4)
11-Espoir 13 pts (-6)
12-Gomido 12 pts (-5)
13-As OTR 12 pts (-5)
14-As Binah 7 pts (-7)

Les stades ont été animés en fin de semaine dernière à l’occasion de la 12e journée du championnat de première division, marquée par des rencontres disputées et peu prolifiques en buts.

