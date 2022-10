L'effort pour le bien-être

La 2e édition de la Journée nationale du sport aura lieu ce samedi.

‘Le ministère de tutelle invite tous les concitoyens et concitoyennes, drapés, chacun de sa tenue de sport, à sortir massivement et se diriger vers les espaces préalablement définis par leurs mairie de résidence pour participer activement aux activités physiques et sportives qui seront organisées, dans le but de renforcer leur santé et bien-être’, peut-on lire dans un communiqué officiel publié ce jour.

Cet évènement sera marqué, à la fin des activités physiques et sportives, par des séances de sensibilisation portant sur la santé, le vivre ensemble, la salubrité publique, la cohésion sociale et la paix, poursuit le texte.