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L'État augmente son soutien financier à l'ASCK et à l'ASKO

Les deux clubs togolais engagés au premier tour préliminaire des compétitions interclubs de la Confédération africaine de football (CAF) bénéficient d'un appui financier renforcé de l'État.

Compétitions régionales © republicoftogo.com

Les deux clubs togolais engagés au premier tour préliminaire des compétitions interclubs de la Confédération africaine de football (CAF) bénéficient d'un appui financier renforcé de l'État.

Champion du Togo en titre, l'Association sportive des chauffeurs de la Kozah (ASCK) reçoit une enveloppe de 15 millions de Fcfa pour sa participation à la compétition, où il affrontera l'ASEC Mimosas de Côte d'Ivoire. 

Vice-champion, l'ASKO bénéficie du même soutien pour son parcours en Ligue des champions africaine, avec pour premier adversaire l'AS ZAM du Niger.

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